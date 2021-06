Serena Williams continues her latest bid for an elusive 24th Grand Slam singles crown on Wednesday at a French Open now without two of the world’s top three-ranked women’s players.

The 39-year-old Williams has already seen two of her likeliest title challengers, who have both beaten her in major finals in recent years, either fail to start the tournament or pull out in unprecedented circumstances.

World number three Simona Halep, the 2018 Roland Garros champion who defeated Williams a year later in the Wimbledon final, withdrew before the event with injury.

The biggest story of the French Open so far has undoubtedly been world number two Naomi Osaka’s shock withdrawal.

Elsewhere, Daniil Medvedev will look to build on his first ever Roland Garros win while Indian players Ankita Raina and Divij Sharan are also in action in their respective doubles categories.

Seeds denoted in []. All matches start at 1100 hrs local time (1430 hrs IST) except ones on the main court (1200 hrs local time / 1530 hrs IST).

Court Philippe CHATRIER

1 WS 2nd rd Harmony TAN (FRA) vs Marketa VONDROUSOVA (CZE) [20] followed by

2 MS 2nd rd Karen KHACHANOV (RUS) [23] vs Kei NISHIKORI (JPN) followed by

Not before 1600 hrs

3 WS 2nd rd Serena WILLIAMS (USA)[7] vs Mihaela BUZARNESCU (ROU) followed by

Not before 2100 hrs

4 MS 2nd rd Tommy PAUL (USA) vs Daniil MEDVEDEV (RUS) [2]

Court Suzanne LENGLEN

1 MS 2nd rd Alexander ZVEREV (GER) [6] vs Roman SAFIULLIN (RUS) followed by

2 WS 2nd rd Polona HERCOG (SLO) vs Caroline GARCIA (FRA)

3 MS 2nd rd Stefanos TSITSIPAS (GRE) [5] vs Pedro MARTINEZ (ESP)

4 WS 2nd rd Aliaksandra SASNOVICH (BLR) vs Aryna SABALENKA (BLR)[3]

Court Simonne MATHIEU

1 WS 2nd rd Daria KASATKINA (RUS) vs Belinda BENCIC (SUI) [10] followed by

2 MS 2nd rd Henri LAAKSONEN (SUI) vs Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [11]

3 WS 2nd rd Victoria AZARENKA (BLR)[15] vs Clara TAUSON (DEN) followed by

Not before 1700 hrs

4 MS 2nd rd Enzo COUACAUD (FRA) vs Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [12]

Court 3

1 MD 2nd rd Oliver MARACH (AUT) Aisam-ul-haq QURESHI (PAK) vs Marcelo DEMOLINER (BRA) Santiago GONZALEZ (MEX)

followed by

2 WD 2nd rd Lyudmyla KICHENOK (UKR) Arina RODIONOVA (AUS) vs Nadiia KICHENOK (UKR) Raluca OLARU (ROU) [16]

3 MD 2nd rd Federico CORIA (ARG) Diego SCHWARTZMAN (ARG) vs Jonathan ERLICH (ISR) Lloyd HARRIS (RSA)

4 WD 2nd rd Kaitlyn CHRISTIAN (USA) Sabrina SANTAMARIA (USA) vs Belinda BENCIC (SUI) Sofia KENIN (USA)

Court 4

1 MD 2nd rd Max PURCELL (AUS) Luke SAVILLE (AUS) vs Gregoire BARRERE (FRA) Albano OLIVETTI (FRA)

followed by

2 MD 2nd rd Ricardas BERANKIS (LTU) Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) vs Dan ADDED (FRA) Jo-Wilfried TSONGA (FRA)

3 WD 2nd rd Arantxa RUS (NED) Tamara ZIDANSEK (SLO) vs Cornelia LISTER (SWE) Rebecca PETERSON (SWE)

4 MD 2nd rd Julian KNOWLE (AUT) David PEL (NED) vs Yen-Hsun LU (TPE) Yoshihito NISHIOKA (JPN)

Court 5

1 WD 2nd rd Vivian HEISEN (GER) Kveta PESCHKE (CZE) vs Hayley CARTER (USA) Astra SHARMA (AUS)

followed by

2 MD 2nd rd Robin HAASE (NED) Jan-Lennard STRUFF (GER) vs Matthew EBDEN (AUS) John-Patrick SMITH (AUS)

3 WD 2nd rd Alexa GUARACHI (CHI) Desirae KRAWCZYK (USA) [5] vs Magda LINETTE (POL) Bernarda PERA (USA)

4 WD 2nd rd Amandine HESSE (FRA) Harmony TAN (FRA) vs Barbora KREJCIKOVA (CZE) Katerina SINIAKOVA (CZE) [2]

5 WD 2nd rd Makoto NINOMIYA (JPN) Zhaoxuan YANG (CHN) vs Marie BOUZKOVA (CZE) Sara SORRIBES TORMO (ESP)

Court 6

1 MS 2nd rd Laslo DJERE (SRB) vs Miomir KECMANOVIC (SRB) followed by

2 WS 2nd rd Paula BADOSA (ESP) [33] vs Danka KOVINIC (MNE)

3 WS 2nd rd Leylah FERNANDEZ (CAN) vs Madison KEYS (USA)[23]

4 WD 2nd rd Petra MARTIC (CRO) Shelby ROGERS (USA) vs Timea BABOS (HUN) Vera ZVONAREVA (RUS) [7]

Court 7

1 WS 2nd rd Tamara ZIDANSEK (SLO) vs Madison BRENGLE (USA) followed by

2 MS 2nd rd Casper RUUD (NOR)[15] vs Kamil MAJCHRZAK (POL)

3 MS 2nd rd Filip KRAJINOVIC (SRB) vs John ISNER (USA) [31]

4 WS 2nd rd Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) [31] vs Ajla TOMLJANOVIC (AUS)

Court 8

1 MD 2nd rd Aljaz BEDENE (SLO) Jackson WITHROW (USA) vs Dominik KOEPFER (GER) Emil RUUSUVUORI (FIN)

followed by

2 WD 2nd rd Jasmine PAOLINI (ITA) Nina STOJANOVIC (SRB) vs Asia MUHAMMAD (USA) Jessica PEGULA (USA)

3 WD 2nd rd Clara BUREL (FRA) Chloé PAQUET (FRA) vs Miyu KATO (JPN) Renata VORACOVA (CZE)

4 WD 2nd rd Yifan XU (CHN) Shuai ZHANG (CHN) [8] vs Viktorija GOLUBIC (SUI) Alexandra PANOVA (RUS)

5 WD 2nd rd Diane PARRY (FRA) Margot YEROLYMOS (FRA) vs Nicole MELICHAR (USA) Demi SCHUURS (NED) [3]

Court 9

1 WD 2nd rd Aubane DROGUET (FRA) Selena JANICIJEVIC vs Bethanie MATTEK-SANDS (USA) (FRA) Iga SWIATEK (POL) [14]

followed by

2 MD 2nd rd Lorenzo SONEGO (ITA) Andrea VAVASSORI (ITA) vs Sander GILLE (BEL)[14] Joran VLIEGEN (BEL)

3 WD 2nd rd Ellen PEREZ (AUS) Saisai ZHENG (CHN) [13] vs Coco GAUFF (USA) Venus WILLIAMS (USA)

4 MD 2nd rd Federico DELBONIS (ARG) Divij SHARAN (IND) vs Alex DE MINAUR (AUS) Matt REID (AUS)

Court 10

1 MD 2nd rd Quentin HALYS (FRA) Adrian MANNARINO (FRA) vs Hugo NYS (MON) Tim PUETZ (GER)

followed by

2 WD 2nd rd Su-Wei HSIEH (TPE) Elise MERTENS (BEL) [1] vs Elsa JACQUEMOT (FRA) Elixane LECHEMIA (FRA)

3 MD 2nd rd Raven KLAASEN (RSA) Ben MCLACHLAN (JPN) [15] vs Mathias BOURGUE (FRA) Lucas POUILLE (FRA)

4 WD 2nd rd Sharon FICHMAN (CAN) Giuliana OLMOS (MEX) [9] vs Anna BLINKOVA (RUS) Heather WATSON (GBR)

5 WD 2nd rd Lauren DAVIS (USA) Ankita RAINA (IND) vs Lucie HRADECKA (CZE) [10] Laura SIEGEMUND (GER)

Court 11

1 WD 2nd rd Alicja ROSOLSKA (POL) Coco VANDEWEGHE (USA) vs Andreea MITU (ROU) Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

followed by

2 MS 2nd rd Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP) vs Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED)

3 WD 2nd rd Aleksandra KRUNIC (SRB) Martina TREVISAN (ITA) vs Karolina PLISKOVA (CZE) Kristyna PLISKOVA (CZE)

4 MD 2nd rd Alexei POPYRIN (AUS) Jordan THOMPSON (AUS) vs Tomislav BRKIC (BIH) Nikola CACIC (SRB)

Court 12

1 WS 2nd rd Sorana CIRSTEA (ROU) vs Martina TREVISAN (ITA) followed by

2 MD 2nd rd Pierre-Hugues HERBERT (FRA) Nicolas MAHUT (FRA) [6] vs Cameron NORRIE (GBR) Jonny O’MARA (GBR)

3 MS 2nd rd Reilly OPELKA (USA)[32] vs Jaume MUNAR (ESP)

4 MS 2nd rd Thiago MONTEIRO (BRA) vs Steve JOHNSON (USA)

Court 13

1 MS 2nd rd Federico DELBONIS (ARG) vs Pablo ANDUJAR (ESP) followed by

2 WS 2nd rd Danielle COLLINS (USA) vs Anhelina KALININA (UKR)

3 MS 2nd rd Marcos GIRON (USA) vs Guido PELLA (ARG)

4 WD 2nd rd Salma DJOUBRI (FRA) Oceane DODIN (FRA) vs Amanda ANISIMOVA (USA) Anastasia POTAPOVA (RUS)

Court 14

1 WS 2nd rd Katerina SINIAKOVA (CZE) vs Veronika KUDERMETOVA (RUS) [29] followed by

2 MS 2nd rd Fabio FOGNINI (ITA) [27] vs Marton FUCSOVICS (HUN)

3 MS 2nd rd Mackenzie MCDONALD (USA) vs Cristian GARIN (CHI) [22]

4 WS 2nd rd Elena RYBAKINA (KAZ) [21] vs Nao HIBINO (JPN)