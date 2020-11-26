Movie trailers ‘Indoo Ki Jawani’ trailer: Comedy about a dating app mishap stars Kiara Advani and Aditya Seal Abir Sengupta’s film, which also stars Mallika Dua, is scheduled to be released in cinemas on December 11. Scroll Staff An hour ago Aditya Seal and Kiara Advani in Indoo Ki Jawani (2020) | T-Series/Electric Apples Entertainment/Emmay Entertainment Play Indoo Ki Jawani (2020). Support our journalism by subscribing to Scroll+. We welcome your comments at letters@scroll.in. Indoo Ki Jawani Kiara Advani Aditya Seal Read Comments Print