Around the Web Watch: Bear cub, disoriented after eating hallucinogenic honey, rescued by rangers in Turkey The cub is thought to have become intoxicated after eating an excessive amount of ‘mad honey’, obtained from a variety of rhododendron. Scroll Staff 3 hours ago 🐻 Obur ayının sonu veteriner kliniği oldu🍯 Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş halleri gülümsetti. Ayının tedavisi sürüyor. pic.twitter.com/hoChzjdRMo— dokuz8haber (@dokuz8haber) August 10, 2022 We welcome your comments at letters@scroll.in. animals bears