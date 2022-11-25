Around the Web Watch: Extraordinary flood in Saudi Arabia’s Jeddah plays havoc with cars on city streets Devastating floods in Jeddah following sudden rainfall led to the death of two people, according to ‘Arab News’. Scroll Staff An hour ago نسأل الله أن يحفظهم وأن يعوضهم خيرامن سيول #جدة (متداول)الخميس ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ pic.twitter.com/rfdgiYBFPc— أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري (@Shabib1) November 24, 2022 سيول جارفة اليوم شهدتها #جدة منذ الصباح#امطار_جدة pic.twitter.com/hj8zVOeRG7— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) November 24, 2022 حزنت على اصحاب السيارات هذه 😥 تعرفو اي حي في جدة هذا ؟ .. الله يعوضهم يارب #جده_تغرق #جدة #جدة_الآن pic.twitter.com/JWKzPR9PbI— ღ (@beeeishere) November 24, 2022 على امطار اليوم اللي سيارته غرقت أو جاها منسوب ماء عالياو طفت عليه بسبب الماءلا تشغل السيارة ابدا ولا تحاول حتى لا تكسر المحركشلها على ميكانيكي يفك البواجي ويسحب الماء المتجمع ببعض الاماكنوبعدها يدق سلف ويخرج الماء من فتحة البواجيوالحمدلله على السلامه #جده_الان pic.twitter.com/O7DPpjXPnW— عُمَر | ميكانيكيات 🧰 (@EngineISpirit) November 24, 2022 Heavy rain in Jeddah caused flood pic.twitter.com/Va2H0jTcMk— Shehzad Gul (@ShehzadGulHasen) November 24, 2022 We welcome your comments at letters@scroll.in. Saudi Arabia flood