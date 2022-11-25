على امطار اليوم اللي سيارته غرقت أو جاها منسوب ماء عالي

او طفت عليه بسبب الماء



لا تشغل السيارة ابدا ولا تحاول حتى لا تكسر المحرك



شلها على ميكانيكي يفك البواجي ويسحب الماء المتجمع ببعض الاماكن

وبعدها يدق سلف ويخرج الماء من فتحة البواجي



والحمدلله على السلامه

#جده_الان pic.twitter.com/O7DPpjXPnW