The OG Tip Tip girl Raveena Tandon with The Quicktyle.



Feel free to delete it if I am breaching copyright. I am just excited.

Source: instahttps://t.co/x6gUVFjgxc…



youtube : https://t.co/XHaFRR8YKG…@TandonRaveena #thequickstyle #Bollywood pic.twitter.com/NACAWrWt31