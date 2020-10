मथुरा: गोकुल रमणरेती स्थित गुरु शरणानंद के आश्रम में हाथी पर योग करते बाबा रामदेव असंतुलित होकर गिर पड़े। बाबा को इस प्रकार गिरते देख आश्रम में हड़कंप मच गया, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई pic.twitter.com/qShJfzHzPw — Hindustan (@Live_Hindustan) October 13, 2020

Yoga guru Ramdev slipped off an elephant while he was performing yoga on the back of the animal at a camp in Uttar Pradesh’s Mathura on Monday, The Hindustan Times reported.

A video of the incident has been widely circulated on social media. Ramdev’s spokesperson said that he did not suffer any injuries, the report added.