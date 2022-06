The perfect start and Test wicket number 6️⃣5️⃣0️⃣ for @jimmy9 🙌



Scorecard & Videos: https://t.co/GJPwJC59J7



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvNZ 🇳🇿 pic.twitter.com/PLFNZU6P2k