Lusail witnesses the @Oficial7DiMaria MANIA 💥



The man for the BIG OCCASION with a splendid finish ⭐



Keep watching the #FIFAWorldCup Final ➡ LIVE on #JioCinema & #Sports18 📺📲#ARGFRA #ArgentinaVsFrance #Qatar2022 #FIFAWConJioCinema #FIFAWConSports18 pic.twitter.com/1S9SNBnsjq