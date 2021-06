Fifth seed Elina Svitolina recovered from a 2-5 second set deficit to beat French teenager Oceane Babel 6-2, 7-5 to make the second round at Roland Garros on Tuesday.

Svitolina, a three-time quarter-finalist in Paris, will face world number 75 Ann Li of the United States for a place in the last 32.

Li marked her French Open debut with a 45-minute 6-0, 6-1 demolition of Margarita Gasparyan.

Results

First round:

Astra Sharma (AUS) bt Irina Maria Bara (ROM) 7-6 (7/5), 6-2

Ons Jabeur (TUN x25) bt Yulia Putintseva (KAZ) 7-5, 6-2

Fiona Ferro (FRA) bt Liang En-shuo (TPE) 6-1, 1-6, 6-4

Jennifer Brady (USA x13) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-3, 6-3

Ann Li (USA) bt Margarita Gasparyan (RUS) 6-0, 6-1

Maria Sakkari (GRE x17) bt Katarina Zavatska (UKR) 6-4, 6-1

Jasmine Paolini (ITA) bt Stefanie Voegele (SUI) 7-5, 6-1

With AFP inputs