सोशल मीडिया पर हर रोज बहुत से वीडियो देखती हूँ, लेकिन इस वीडियो ने दिल जीत लिया।इसलिए शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाई। यूपी के चंदौली का ये वीडियो हैं, जहां बच्चे शिक्षक के तबादले पर रोते नज़र आये।

this is called real hero..

best wishes @talkshivendra pic.twitter.com/cePg6Kxawv