मिलिए UP की कद्दावर खुद्दार प्रियंका शर्मा से..!

जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद बजाय जज्बातों की बैसाखियों का सहारा लेने के UP ट्रांसपोर्ट बस की स्टीयरिंग थाम ली,और बन गई UP रोडलाइंस की पहली महिला ड्राइवर..!



सुनें संघर्ष की कहानी

खुद प्रियंका जी की जुबानी.! pic.twitter.com/DT0MMzmtcl