Around the Web Turkey earthquake: Scenes of horrifying devastation emerge across the affected region Three earthquakes of magnitude 7.6, 7.8 and 6.6 struck Turkey and Syria, killing more than 3,600 people. Scroll Staff An hour ago aerial images from #Turkey post the massive #Earthquake today Just heartbreaking pic.twitter.com/WQBbwnLBF8— Abier (@abierkhatib) February 6, 2023 Kahramanmaraş #Elbistan'da yaşanan #deprem ve sonrasında binaların çöküş anı araba kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/LioL8OAqRG— Ortadoğu Haber (@haberortadogu) February 6, 2023 Gaziantep'te bir bina daha yıkıldı. pic.twitter.com/xjuuROtzAe— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 6, 2023 🔴 BREAKİNG NEWS IT WAS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 5606 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY.images from Malatya. Don't worry I'm fine, it's snowing heavily#Turkey #deprem #Earthquake #Kahramanmaras #malatyapic.twitter.com/yiuAbuTy5q— Eren ☭🇹🇷 (@Eren50855570) February 6, 2023 God Help #Turkey 🇹🇷 …#Türkiye #Kahramanmaraş #deprem #earthquake #sismo #temblor #terremoto #erdbeben #tremor pic.twitter.com/EOWRD4hJho— Turkey Earthquake News (@Richtasy) February 6, 2023 Hatay’da havalimanında Deprem sonrası pist bu hale geldi. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah pic.twitter.com/HuNetG5EZh— Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) February 6, 2023 Depremin büyüklüğünü gösteren bir detay , yolları yarılmış , #hatay #deprem pic.twitter.com/MO7pRY19p6— Sarı Mikrofon (@sarimikrofoncom) February 6, 2023 Antakya... pic.twitter.com/dNCOVXLCUR— TÜRKİYE GERÇEKLERİ (@MstSelanik) February 6, 2023 Footage of crazy quake of 7.8 magnitude Southeastern Turkey earthquake. The footage is from a bus station of Iskenderun city (of port). #Turkey #HelpTurkey #RIPTurkey #earthquakeinturkey #PrayForTurkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/boGQkXcZbt— Turkish Paramedic (@TRparamedic) February 6, 2023 Hatay çok kötü durumda , lütfen yardım #hatay #deprem pic.twitter.com/NPpr5fPr38— Sarı Mikrofon (@sarimikrofoncom) February 6, 2023 #SONDAKİKACanlı yayında #deprem anı#Malatya’da artçı sarsıntı sırasında hasarlı binalar yıkıldı pic.twitter.com/2q1XhT7hmk— A Haber (@ahaber) February 6, 2023 We welcome your comments at letters@scroll.in. earthquake Turkey