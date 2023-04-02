Around the Web Watch: Actor Zendaya, supermodel Gigi Hadid attend a Mumbai event in saris Actors Tom Holland and Penélope Cruz also attended the gala for the Nita Mukesh Ambani Cultural Centre, alongside many film celebrities from India. Scroll Staff An hour ago Zendaya on the carpet at the NMACC Gala. pic.twitter.com/Ew0Ce51SOB— Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) April 1, 2023 #Zendaya looks STUNNING as she arrives in a saree at #NMACC Gala Day 2 😍✨❤️#pinkvilla #zendaya #NMACCGala #nitamukeshambaniculturalcentre #cultureatthecentre pic.twitter.com/eBOLNqLrsa— Pinkvilla (@pinkvilla) April 1, 2023 Gigi Hadid looks eternally glorious at the launch of #NMACC! 🔥#zoomtv #gigihadid #nitaambani #zoompapz #entertainment #bollywood pic.twitter.com/seaL7cLh9x— @zoomtv (@ZoomTV) April 1, 2023 Spider Man is here 🔥😍 #TomHolland looks very handsome tonight as he arrives at the venue. #pinkvilla #mukeshambani #nmacc #nitamukeshambaniculturalcentre #cultureatthecentre #tomholland #trending #NMACCGala pic.twitter.com/o0jIS580qM— Pinkvilla (@pinkvilla) April 1, 2023 #PenelopeCruz makes a GRAND ENTRY at the #NitaMukeshAmbaniculturalCenter 😍💗✨#NMACC#NMACCGala #NitaAmbaniCulturalCentre #NitaMukeshAmbaniCultureCentre pic.twitter.com/1TVf4roDFK— Pinkvilla (@pinkvilla) April 1, 2023 #PriyankaChopra arrives for #nmacc #TheGreatIndianMusical launch 😍 @viralbhayani77 pic.twitter.com/0cfQ2KMWAi— Viral Bhayani (@viralbhayani77) April 1, 2023 .@kritisanon at #NitaMukeshAmbaniCulturalCentre fashion extravaganza pic.twitter.com/ZXyXzwgJQ5— Faridoon Shahryar (@iFaridoon) April 2, 2023 #KareenaKapoor arrives for #nmacc #TheGreatIndianMusical launch 😍 @viralbhayani77 pic.twitter.com/vlOdw9Nm21— Viral Bhayani (@viralbhayani77) April 1, 2023 #NMACC Gala Day 2: #Kajol along with her daughter #NysaDevgan and #Rekha bump into each other as they arrive at the grand opening of #NitaMukeshAmbaniCulturalCenter 😍❤️#pinkvilla #NitaMukeshAmbani #NMACClaunch pic.twitter.com/ZuUL3DZOW4— Pinkvilla (@pinkvilla) April 1, 2023 We welcome your comments at letters@scroll.in. Hollywood Mumbai