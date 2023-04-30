Around the Web Watch: Vehicles submerged as heavy rainfall causes massive waterlogging on Hyderabad roads Apart from Hyderabad, heavy rain also lashed Rangareddy, Medchal, Yadadri, and Medak districts. Scroll Staff 2 hours ago 2nd 4 wheelers washed away in Padma Colony,Nallakunta due 2 sudden downpour in #HyderabadRains on Saturday. Rain water passing through residential colonies. @GHMCOnline @GadwalvijayaTRS @KTR_News @arvindkumar_ias @Hyderabadrains @TelanganaCMO @DrTamilisaiGuv @BJP4Telangana pic.twitter.com/Lu25USb0MS— R V K Rao_TNIE (@RVKRao2) April 29, 2023 విద్యానగర్ లో వర్షానికి కొట్టుకుపోయిన బైకులు. #HyderabadRains pic.twitter.com/A8bpN7Bi3l— Nellutla Kavitha (@iamKavithaRao) April 29, 2023 Flood at #PadmaColony #HyderabadRains pic.twitter.com/kn4taMZB8c— The Deccan Bharat (@TheDeccanBharat) April 29, 2023 We welcome your comments at letters@scroll.in. Rain Flood Hyderabad