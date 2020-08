Another view from Air 12 showing the #MosierCreekFire burning in the gorge tonight. 😔 At last check it’s scorched 500 acres. No word on a cause. 150 homes are being told to evacuated now. #Oregon #Wildfire #OrWx #ColumbiaRiverGorge #Mosier #Dalles #HoodRiver #fire @fox12oregon pic.twitter.com/zjeBXGGJ6Q