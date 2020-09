View this post on Instagram

Aproveitando o ocorrido de hj, eu, como mato-grossense, não poderia deixar de externar meu sentimento de profunda tristeza por tudo que vem acontecendo no pantanal. Milhares de animais estão perdendo a vida com as queimadas e se isso continuar acontecendo, cenas (raras) como esta que vcs estão vendo neste vídeo, se tornarão impossíveis de serem vistas. Sejamos conscientes! Vamos cuidar do nosso maior patrimônio que é a natureza! 📹 CBF #PantanalEmChamas #SOSPantanal #AraraCaninde #Arara #MatoGrosso #MatoGrossoDoSul #CentroOeste