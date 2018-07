The Indian Olympic Association (IOA) on Tuesday announced the contingent for the upcoming Asian Games to be held in Jakarta from August 18. The 524-member contingent features 277 men and 247 women athletes from a total of 36 sports disciplines. With hockey and few other disciplines yet to announce their teams, here is a look at how the Indian contingent is shaping up for the country.

Table tennis squad

Women: Manika Batra, Mouma Das, Madhurika Patkar, Sutirtha Mukherjee, Ayhika Mukherjee

Men: Sathiyan Gnanasekaran, Anthony Amalraj, Achanta Sharath Kamal, Manav Thakkar, Harmeet Desai

Tennis squad

Women: Ankita Raina, Karman Kaur Thandi, Rutuja Bhosale, Pranjala Yadlapalli, Riya Bhatia, Prarthna Thombare.

Men: Ramkumar Ramanathan, Prajnesh Gunneswaran, Sumit Nagal, Rohan Bopanna, Divij Sharan, Leander Paes.

Squash squad

Women: Dipika Pallikal, Joshna Chinappa, Sunayna Kuruvilla, and Tanvi Khanna

Men: Saurav Ghosal, Harinder Pal Sandhu, Ramit Tandon and Mahesh Mangaonkar

Bridge squad

Women: Rita Choksi, Feroza Chothia, Hema Deora, Bharati Dey, Marianne Karmarkar, Himani Khandelwal, Kiran Nadar, Aparna Sain, Vasanti Shah.

Men: Pranab Bardhan, Sapan Desai, Subhash Gupta, Rajeev Khandelwal, Ajay Khare, Finton Lewis, Debabrata Majumder, Gopinath Manna, Sumit Mukherjee, Shibhnath Dey Sarkar, Bachiraju Satyanarayana, Jaggy Shivdasani, Arun Kumar Sinha, Rajeshwar Tewari, Raju Tolani.

Reserves: Alka Kshrisagar, Keyzad Anklesaria, Abhijit Chakraborty, Sunit Chokshi, Sridhar Padmanabhan, Sunderram S.

Archery squad

Recurve Men’s: Atanu Das (PSPB), Sukchain Singh, Vishwas, Jagdish Choudhary (all SSCB)

Recurve Women’s: Promila Daimary (Assam), Deepika Kumari, Ankita Bhakat (both Jharkhand), Laxmirani Majhi (RSPB).

Compound Men’s: Abhishek Verma (Delhi), Aman Saini (both Delhi), Rajat Chauhan (Rajasthan), Sangamprit Bisla (Punjab)

Compound women’s: Muskan Kiran (MP), Jyothi Surekha Vennam (AP), Trisha Deb (Bengal), Madhumita Kumari (Jharkhand).

Wrestling squad:

Women’s: Sakshi Malik (50kg), Vinesh Phogat (62 kg), Pinki (53kg), Pooja Dhanda (57kg), Divya Kakran (68kg) and Kiran (72kg).

Men’s: Gyanendra (60kg), Manish (67 kg), Gurpreet Singh (77kg), Harpreet Singh (87 kg), Hardeep (97kg), Naveen (125 kg), Mausam Khatri (74kg) and Pawan Kumar (61kg)

Swimming squad:

Swimming: Vidhawal Khade, Sandeep Sejwal, Sajan Prakash, Srihari Nataraj, Advait Page, Aaron Agnel D’Souza, Anshul Kothari, Arvind Mani, Saurabh Sangvekar, Avinash Mani, Neel Roy.

Diving: K. Ramanand Sharma, Siddharth Pardeshi, H. London Singh

Water Polo: Aneesh Babu (GK), Akshay Kumar Kunde, Ashwini Kumar Kunde, Adarsh V S, Uday Uttekar, Prithish Das, Sarang Vaidya, Aneesh Kumar, Karthik Ch. Das, Shibin Lal, Manimaran D, S Ratheesh Kumar, Monjith Hasan, Lal Krishna, J Shreejith.

Weightlifting squad:

Women: 48 kg Saikhom Mirabai Chanu; 63 kg Rakhi Halder

Men: 77 kg Sathish Kumar Sivalingam, Ajay Singh; 94 kg: Vikas Thakur

Boxing squad:

Men: Amit Panghal (49kg), Gaurav Solanki (52kg), Mohammed Hussamuddin (56kg), Shiva Thapa (60kg), Dheeraj Rangi (64kg), Manoj Kumar (69kg), Vikas Krishan (75kg).

Women: Sarjubala Devi (51kg), Sonia Lather (57kg), Pavitra (60kg).

Shooting squad:

Senior Rifle

Men: 3 Positions: Sanjeev Rajput, Akhil Sheoran

Air Rifle: Ravi Kumar, Deepak Kumar

300m Standard Rifle: Harjinder Singh, Amit Kumar

Air Rifle Mixed: Ravi Kumar, Apurvi Chandela.

Women: 3 Positions: Anjum Moudgil, Gaayathri N

Air Rifle: Apurvi, Elavenil Valarivan.

Senior Pistol:



Men: Air Pistol: Abhishek Verma, Saurabh Chaudhary

Rapid Fire Pistol: Shivam Shukla, Anish

Air Pistol Mixed: Abhishek Verma, Manu Bhaker.

Women: Air Pistol: Manu, Heena Sidhu

Sports Pistol: Rahi Sarnobat, Manu.

Senior Shotgun:



Men: Trap: Lakshay, Manavjit Singh Sandhu

Skeet: Sheeraz Sheikh, Angadwir Bajwa

Double trap: Ankur Mittal, Shradul Vihaan

Trap Mixed: Lakshay, Shreyasi Singh.

Women: Trap: Shreyasi Singh, Seema Tomar

Skeet: Ganemat Sekhon, Rashmmi Rathore

Double Trap: Shreyasi Singh, Varsha Varman.

Badminton squad:

Men: Kidambi Srikanth, HS Prannoy, Sai Praneeth, Sameer Verma, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Sumeeth Reddy, Manu Attri, Pranav Jerry Chopra, Sourabh Verma

Women: Saina Nehwal, PV Sindhu, Sikki Reddy, Ashwini Ponnappa, Sai Rao, Ashmita Chaliha, Rutaparna Panda, Aarthi Sara Sunil, Aakarshi Kashyap, Gayathri Gopichand

Athletics squad

Women

100m – Dutee Chand

200m – Hima Das, Dutee Chand

400m- Hima Das, Nirmala

800m- Tintu Luka

1500m- PU Chitra, Monika Chaudhary

5000m- Sanjivani Jadhav, L Surya

10000m- Sanjivani Jadhav, L Surya

400mH- Juana Murmu, Anu Raghvan

3000m SC- Sudha Singh, Chinta Yadav

Long Jump- Nayana James, Neena Varakkil Pinto

20km Race Walk- Sowmya B, Khushbir Kaur

Heptathalon- Swapna Barman, Purnima Hembram

Discus Throw- Seema Poonia, Sandeep Kumari

Hammer Throw- Sarita Singh

Javelin Throw- Annu Rani

4x400m Relay- MR Poovamma, Saritaben Gaikwad, Sonia Vaishya, Vijayakumari, VK Vismaya, Jisna Matthew

Men

200m- Mohammed Anas

400m- Mohammed Anas, Rajiv Arokia

800m- Jinson Johnson, Manjit Singh

1500m- Jinson Johnson, Manjit Singh

5000m- G Lakshmanan

10000m- G Lakshmanan

400mH- Dharun Ayyasamy, Santosh Kumar

3000m SC- Naveen Kumar Dagar, Shankarlal Swami

High Jump- Chetan B

Long Jump- Sreeshankar

Triple Jump- Arpinder Singh, Rakesh Babu

Shot put- Tejinder Toor, Naveen Chikara

Javelin Throw- Neeraj Chopra, Shivpal Singh

20km Race Walk- Manish Singh Rawat, Irfan KT

50km Race Walk- Sandeep Kumar

4x400m Relay- Mohammed Anas, Jeevan KS, Jithu Baby, Kunhu Mohammed, Rajiv Arokia, Santosh Kumar

Mix Relay- Mohammed Anas, Rajiv Arokia, Hima Das, Poovamma.