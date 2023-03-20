Movie trailers ‘Ghar Banduk Biryani’ trailer: A chef is caught between security forces and rebels Hemant Awtade’s Marathi film, dubbed into Hindi, Tamil and Telugu, stars Akash Thosar, Sayaji Shinde and Nagraj Manjule. Out in cinemas on April 7. Scroll Staff 2 hours ago Akash Thosar in Ghar Banduk Biryani (2023) | Aatpat Productions/Zee Studios Play Ghar Banduk Biryani (2023). We welcome your comments at letters@scroll.in. Ghar Banduk Biryani trailer Nagraj Manjule Akash Thosar Sayaji Shinde Hemant Awtade