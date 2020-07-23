hindi film music Song check: Vidya Balan is ‘Rani Hindustani’ in latest track from ‘Shakuntala Devi’ biopic Sunidhi Chauhan sings for Sachin-Jigar with lyrics by Vayu. Anu Menon’s movie will be out on Amazon Prime Video on July 31. Scroll Staff 2 hours ago Shakuntala Devi (2020) | Sony Pictures/Abundantia Entertainment/Amazon Prime Video Play Rani Hindustani, Shakuntala Devi (2020). Support our journalism by subscribing to Scroll+. We welcome your comments at letters@scroll.in. Vidya Balan Rani Hindustani Shakuntala Devi Print