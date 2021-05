अब कुछ भी कहें @srinivasiyc और @IYC का डंका विदेशों में भी बज रहा है।



NZ PM @jacindaardern says the @NZinIndia High Commission should have used ‘normal channels and protocols’ to secure oxygen.



मैडम को पता नहीं है कि नॉर्मल चैनल में यहाँ सरकार कुछ नहीं कर पा रही है@Allavaru pic.twitter.com/lOHxRh5PW6