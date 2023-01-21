Bursa'daki bu görüntünün doğal olduğunu düşünmüyorum. İki gün önce medyada İklim ile mücadele için güneşi karartma projesi konuşuldu. Her gün Aerosol uçaklarıyla canlı olan her şeyin üzerine kimyasal partikül bırakılıyor. Kuşların çığlık atarak uzaklaştığı da söyleniyor. #bursa pic.twitter.com/a30er4l45S