Around the Web Watch: These stunning cloud formations were spotted in the sky over Bursa in Turkey Eye of Sauron or a UFO? No, it’s a lenticular cloud. Scroll Staff 2 hours ago Bursa'da bu sabah Merceksi bulutlar görüldü. pic.twitter.com/yhiSQCkgT3— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 19, 2023 Bursa'da ilginç görüntüye sahip bulutlar. pic.twitter.com/hCe99N1oS7— TelgrafTurk (@telgrafturk) January 19, 2023 Bu sabah birebir yaşayıp gördüm. Tüyler ürperticiydi. #bursa #gizem #gökyüzü #bulut pic.twitter.com/RKBEkh6cWW— Deniz Yalçın Music ♪ (@denzyalcinmusic) January 19, 2023 Bursa'daki bu görüntünün doğal olduğunu düşünmüyorum. İki gün önce medyada İklim ile mücadele için güneşi karartma projesi konuşuldu. Her gün Aerosol uçaklarıyla canlı olan her şeyin üzerine kimyasal partikül bırakılıyor. Kuşların çığlık atarak uzaklaştığı da söyleniyor. #bursa pic.twitter.com/a30er4l45S— Ali Osman Önder (@aliosmanonder34) January 19, 2023 Bursa'da ilginç görüntüye sahip bulutlar. pic.twitter.com/gpMpQ0IARC— Pusholder (@pusholder) January 19, 2023 We welcome your comments at letters@scroll.in. Turkey clouds