Viral Video Watch: Shah Rukh Khan dances during cultural centre gala, Varun Dhawan and Ranveer Singh join him From Priyanka Chopra to Alia Bhatt, many top Bollywood actors performed at the opening of the Nita Mukesh Ambani Cultural Centre in Mumbai. Scroll Staff 2 hours ago #ShahRukhKhan dancing to #JhoomeJoPathaan with @Varun_dvn @RanveerOfficial will make your day! 🔥❤️#NMACC #VarunDhawan #RanveerSingh #Pathaan pic.twitter.com/dHWT30L0zw— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) April 1, 2023 Pathaan craze going strong at #NMACC 🔥😍 Watch #SRK show #Varun and #Ranveer the iconic steps ♥️😍🔥#NitaMukeshAmbaniCulturalCentre #VarunDhawan #ShahRukhKhan𓀠 #RanveerSingh #Trending pic.twitter.com/PaEnFk1e39— Pinkvilla (@pinkvilla) April 2, 2023 Aliaa Bhatt and Rashmika Mandanna shakes their leg for Naatu Naatu from #RRR at NMACC, Mumbai. pic.twitter.com/lUmw5um9yr— LetsCinema (@letscinema) April 2, 2023 📸| Ranveer Singh and Priyanka Chopra performing Gallan goodiyaan at the Great Indian Musical Launch 😍❤️KABIR AND AYESHAA MEHRAA👅😍😍😍#NMACC #RanveerSingh #PriyankaChopra #Bollywood pic.twitter.com/L5Cs0d7Gd6— Haider Chopra (@Haider_Chopra) April 2, 2023 Ranveer Singh and Sara Ali Khan performed the Aankh Marey dance at the NAMMC event last night😍@RanveerOfficial @SaraAliKhan #RanveerSingh #SaraAliKhan #AankhMarey #NMACCGala #NMAAC pic.twitter.com/fb04DxiewQ— First India filmy (@firstindiafilmy) April 2, 2023 #varundhawan dancing on apna bana le at #NMACC event 🤍 pic.twitter.com/dxqjkZyJde— u. (@ixumakantx) April 1, 2023 Nita Ambani gracefully dances on 'Raghupati Raghava Raja Ram' at Nita Mukesh Ambani Cultural Centre#NitaMukeshAmbaniCulturalCentre #NitaAmbani #TheGreatIndianMusical #CultureAtTheCentre #NMACC @nmacc_india pic.twitter.com/fvaeClCxkG— Pankaj Upadhyay (@pankaju17) April 1, 2023 We welcome your comments at letters@scroll.in. Bollywood dance