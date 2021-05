लॉकडाऊन मध्ये सर्वत्र शांतता असताना महाराष्ट्र राजभवनातील या मोराने सकाळी चक्क हेलिपॅडवर पिसारा फुलवला.



A peacock spreads its plumage on the helipad of Maharashtra Raj Bhavan on a quiet morning. pic.twitter.com/IptQETQksS