Streaming ‘Chakravyuh – An Inspector Virkar Crime Thriller’ trailer: Prateik Babbar chases a blackmailer The MX Player series, based on Piyush Jha’s novel ‘Anti-Social Network’, will be released on March 12. Scroll Staff 41 minutes ago Prateik Babbar in Chakravyuh – An Inspector Virkar Crime Thriller (2021) | Applause Entertainment/ Mayavid/ MX Player Play Chakravyuh – An Inspector Virkar Crime Thriller (2021). Support our journalism by subscribing to Scroll+. We welcome your comments at letters@scroll.in. Prateik Babbar Chakravyuh An Inspector Virkar Crime Thriller MX Player