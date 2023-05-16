Badminton Watch: Sudirman Cup Finals – India out of knockout contention after 0-5 clean sweep by Malaysia A forgettable day for Indian shuttlers in Suzhou. Scroll Staff An hour ago Satwik-Chirag / Sindhu | Jnanesh Salian / Erika Sawauchi (BadmintonPhoto) Blockbuster Group C clash between India 🇮🇳 and Malaysia 🇲🇾.#SudirmanCupFinals #Suzhou2023 pic.twitter.com/GygOpXZWds— BWF (@bwfmedia) May 15, 2023 Sudirman Cup, Group C, IND vs MAS blog: Sindhu, Srikanth and Co go down 0-5; out of QF reckoning We welcome your comments at letters@scroll.in. Badminton Sudirman Cup Finals Malaysia Srikanth Kidambi PV Sindhu Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty